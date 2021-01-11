Свердловские переработчики молока прогнозируют подорожание продукции из-за внедрения маркировки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Молочная продукция в Свердловской области может подорожать на 5-10% из-за внедрения системы маркировки продукции «Честный знак». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя «Талицкого молочного завода» Юрия Окунева.
По его словам, для исполнения закона о маркировке на предприятии потребуется оснастить линии производства дорогостоящим оборудованием.
«Каждая линия стоит сумасшедших денег, у нас на заводе 17 линий. Мы считали, что нам обойдется все оборудование примерно в 20 млн руб.», — сказал Ю. Окунев.
Глава молочного союза Свердловской области Игорь Пехотин также прогнозирует рост готовой продукции. По его словам, власти региона уже обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой перенести сроки запуска маркировки с 1 июня 2021 года на 1 июня 2022 года.
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