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В Екатеринбурге расширят перечень функций Единой социальной карты Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил создать рабочую группу для более масштабного и оперативного развития проекта «Единой социальной карты Свердловской области» (ЕСК). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочее совещание с представителями ООО «Сапфир-эксперт» (компания-оператор проекта) по вопросу расширения функций ЕСК прошло в администрации Екатеринбурга 24 мая.

По словам А. Орлова, реализация проекта в Екатеринбурге видится с учетом опыта аналогичных проектов, которые уже успешно прошли апробацию в Москве и Санкт-Петербурге.

«В нашем мегаполисе мы постараемся расширить количество предприятий, предоставляющих программы лояльности, не только в сфере торговли, но и культуры, а также бытовых услуг», — сказал А. Орлов.

Как рассказал генеральный директор компании «Сапфир-эксперт» Павел Ведерников, на сегодняшний день оформлено более 18 тыс. банковских и более 5 тыс. нефинансовых ЕСК.

«Продукт успешно применяется сразу в нескольких направлениях. Например, в качестве идентификации в системе контроля учета доступа в различные учреждения, проезда в транспорте, оплаты питания в школе или вузе, прохода на культурно-массовые и спортивные мероприятия, интеграции со школьными электронными сервисами, в частности, электронным дневником, а также получении скидок при покупке различных товаров и оплаты услуг. Все операции с картой можно проводить в мобильном приложении проекта, что делает использование карты максимально удобным для пользователей», — отметил П. Ведерников.

В этом году оператор планирует интегрировать ЕСК с системой учета льгот, начать информирование граждан о положенных им льготах и услугах, а также вести учет фактически оказанных услуг населению. В планах «Сапфир-эксперт» введение социальных сертификатов с возможностью получения ограниченного перечня товаров и услуг.

Также в перспективе на этот год введение назначений и получение детского питания с применением медицинского сервиса ЕСК.

На сегодняшний день с помощью ЕСК можно получать социальные выплаты, оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта, уточняют в администрации Екатеринбурга.

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