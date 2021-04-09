УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:00

Свердловская область в январе-апреле перечислила в федеральный бюджет 43 млрд рублей

Свердловская область в январе-апреле 2021 года перечислила в федеральный бюджет 43 млрд руб. Об этом рассказал руководитель Управления ФНС России по региону Сергей Логинов.

«С территории Свердловской области поступления в федеральный бюджет за 4 месяца составили 43 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 22%. В бюджет Свердловской области поступило 84 млрд руб., что на 34% больше уровня прошлого года, в бюджеты муниципальных образований перечислено более 17 млрд руб. с ростом на 13%. Поступления по страховым взносам в бюджеты внебюджетных фондов составили 69 млрд руб., что выше на 6,1%», — цитирует слова Сергея Логинова пресс-служба Управления.

С. Логинов также отметил, что по результатам контрольной работы за I квартал 2021 года сумма дополнительно начисленных платежей выросла в 2,5 раза и составила 1,5 млрд руб. В том числе по результатам камеральных проверок обеспечен рост доначислений в 4,9 раза, по выездным проверкам — рост в 1,8 раза.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 09:23 Свердловская область в январе-апреле перечислила в федеральный бюджет 43 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Свердловская область в январе-апреле 2021 года перечислила в федеральный бюджет 43 млрд ...

09.04.2021 Свердловская область в I квартале нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Свердловская область в январе-марте 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...

16.02.2021 Свердловская область в январе сократила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Свердловская область в январе 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 19,2 ...

19.01.2021 Свердловская область в прошлом году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Свердловская область по итогам 2020 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...

09.06.2018 Свердловская область в январе-мае перечислила в бюджет РФ более 148 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В январе-мае 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ ...

Популярные новости
29.04.2021Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае26.04.2021Низкобюджетный спрос30.04.2021«НЕЙВА»: ликвидация или банкротство?26.04.2021Квартир четверть века ждали
Архив новостей
Май 2021 (456)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18