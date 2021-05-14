Богдановичский завод минераловатных плит планирует повысить производительность труда на 30%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Богдановичский завод минераловатных плит, входящий в холдинг «Атомстройкомплекс», принимает участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба застройщика.
Участие в нацпроекте в перспективе позволит предприятию повысить производительность труда на 30%. Помогают в реализации амбициозных планов специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК), с которым осенью прошлого года предприятие заключило соглашение.
«Промежуточные итоги: сократили время на плановый ремонт на восемь часов в месяц, технологические простои на слив металла уменьшили на четыре минуты. Высвободили свободные площади за счет снижения объемов незавершенного производства с 250 до 5 т продукции. Увеличили выработку на человека, достигнув роста производительности на 10%. Комплекс разработанных и внедренных на основе бережливого производства мер отразился на эффективности работы оборудования: рост составил 11%», — говорится в сообщении.
«Богдановичский завод минераловатных плит — это второе предприятие нашей компании, которое участвует в федеральной программе. Завод «Теплит» начал чуть ранее и сейчас рассчитывает на субсидию в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В целом, государственная поддержка и развитие местных, уральских заводов по изготовлению, прежде всего, базовых строительных материалов позволит укрепить строительную отрасль в целом, являющуюся драйвером экономического роста», — заявил гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
Ранее стало известно, что завод по производству твинблоков «Теплит» завершил первый этап участия в национальном приоритетном проекте «Повышение производительности труда». В течение трех месяцев специалисты завода совместно с консультантами ООО «Лин Вектор» проводили диагностику линии по производству твинблока марки D400, который был выбран с целью создания потока образца. Задачей диагностики было выявление потерь — то есть участков, где возможно за счет реорганизации производственного процесса сократить издержки и повысить производительность. Такими точками роста, где за счет изменения порядка действий возможно повышение эффективности, стали процессы загрузки и выгрузки продукции из автоклава, сбор и утилизация нижнего подрезного слоя, а также пересмотр алгоритма внеплановых проверок и ремонта оборудования.
«Проектная команда поставила амбициозные цели: снизить время протекания процесса изготовления изделия на автоматической линии более чем на 10% — с 977 минут до 879 минут, снизить запасы в потоке в виде материалов с 9 тыс. 690 до 2 тыс. 800 штук, в виде полуфабрикатов — с 254 до 69 кубометров. Для решения этих задач построены карты текущего, идеального и целевого состояния, начаты другие мероприятия повышения уровня культуры производства», — рассказывает руководитель рабочей группы по реализации задач нацпроекта, директор по производству завода «Теплит» Андрей Вишневский.
Следующий этап проекта — внедрение и реализация запланированных мероприятий. Предприятию предстоит пройти серьезный путь изменений: оптимизировать режим работы транспортной системы, произвести настройку времени автоклавирования с учетом особенностей обвязки автокотлов, разработать систему уведомления для начала разгрузки на складе, усовершенствовать систему ППР и внедрить систему 5С, организовать систему подачи предложений по улучшению, изменить систему производственного планирования поставки сырья в поток. Эти задачи станут приоритетными для производственной команды «Теплита» на следующие три месяца 2021 года.
Отметим, что за почти 26 лет работы «Атомстройкомплекс» создал на Урале производство целого ряда современных строительных и отделочных материалов — силикатного кирпича, минераловатного утеплителя, извести, тротуарной плитки и другой продукции. Это позволило обеспечить строительные площадки области бесперебойными поставками основных материалов, развивать строительные компетенции в регионе, помогать властям Свердловской области и Екатеринбурга выполнять задачи по строительству комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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