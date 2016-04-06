В Екатеринбурге после зимних ремонтов восстановят благоустройство почти 900 территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. ЕМУП «Водоканал» до 1 июня 2021 года восстановит благоустройство на 573 городских и 316 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Речь идет о территориях, на которых в осенне-зимний период проходили плановые и аварийные ремонтные работы по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения.



«На сегодняшний день план благоустройства после ремонтных работ выполнен на 71%, и до 1 июня будет восстановлено дорожное полотно, тротуары и газоны на всех общегородских территориях, которые пострадали после раскопок в осенне-зимний период», — рассказала директор по капитальному ремонту ЕМУП «Водоканал» Марина Тутубалина.



Цех благоустройства муниципального предприятия полностью укомплектован современной техникой, что позволит качественно благоустраивать городские территории и нести гарантийные обязательства.



Восстанавливать благоустройство в Екатеринбурге будут несколько бригад с участием манипуляторов, дорожных катков и другой техники. Выполнение плана работ находится на особом контроле администрации города.