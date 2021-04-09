Свердловская область в январе-апреле перечислила в федеральный бюджет 43 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Свердловская область в январе-апреле 2021 года перечислила в федеральный бюджет 43 млрд руб. Об этом рассказал руководитель Управления ФНС России по региону Сергей Логинов.
«С территории Свердловской области поступления в федеральный бюджет за 4 месяца составили 43 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 22%. В бюджет Свердловской области поступило 84 млрд руб., что на 34% больше уровня прошлого года, в бюджеты муниципальных образований перечислено более 17 млрд руб. с ростом на 13%. Поступления по страховым взносам в бюджеты внебюджетных фондов составили 69 млрд руб., что выше на 6,1%», — цитирует слова Сергея Логинова пресс-служба Управления.
С. Логинов также отметил, что по результатам контрольной работы за I квартал 2021 года сумма дополнительно начисленных платежей выросла в 2,5 раза и составила 1,5 млрд руб. В том числе по результатам камеральных проверок обеспечен рост доначислений в 4,9 раза, по выездным проверкам — рост в 1,8 раза.
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