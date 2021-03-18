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Суд в Екатеринбурге оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки родственникам клиентки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Суд оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки клиентке из Екатеринбурга и ее родственникам.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в апреле 2019 года женщина взяла займ в размере 20 тыс. руб. Ежемесячно она выплачивала около 10 тыс. руб. В определенный момент пенсионерка не смогла выполнять взятые на себя обязательства.

После этого ей стали поступать звонки с угрозами от микрокредитной организации с требованием выплатить долг в размере 42 тыс. руб. Также начали звонить и родственникам пенсионерки.

«Например, зятю женщины звонили с разных номеров не только на его сотовый телефон, но и на рабочий номер. За день могли позвонить до 11 раз. При этом мужчина не давал своего согласия на взаимодействие с ним по вопросу взыскания просроченной задолженности тещи», — говорится в сообщении.

Кировский районный суд Екатеринбурга, куда обратилась пенсионерка, привлек микрокредитную организацию «Финпром» к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, оштрафовав компанию на 40 тыс. руб. Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.

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