Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,34%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. По состоянию на 24 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 49 тыс. 219 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 мая число безработных составляло 49 тыс. 421 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 202 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,34%.