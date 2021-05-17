Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,34%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. По состоянию на 24 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 49 тыс. 219 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 21 мая число безработных составляло 49 тыс. 421 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 202 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,34%.
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