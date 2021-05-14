Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 5,37 коп., до 73,52 руб., курс евро — на 25,69 коп., до 89,68 руб.