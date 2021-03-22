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Средний размер потребкредитов в Челябинской области превысил 274 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 24.05.2021. Средний размер выданных в Челябинской области потребительских кредитов в апреле составил 274 тыс. 325 руб. Это на 15,6% больше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер потребкредитов за месяц вырос на 16,1%, до 317,7 тыс. руб.

Самую сильную динамику показали Ямало-Ненецкий АО (плюс 26,1%), Самарская область (плюс 20,5%), Татарстан (плюс 19,0%), Башкортостан (плюс 18,7%) и Воронежская область (плюс 18,6%).

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