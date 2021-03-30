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Вчера, 15:57

В России разрабатывают меры по снижению стоимости упаковки для производителей продуктов питания

УрБК, Москва, 24.05.2021. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг обсуждают меры по снижению стоимости упаковки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол прошедшего 18 мая совещания в Минпромторге.

По информации издания, в частности Минэнерго поручено в период до 25 мая 2021 года выработать предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.

На необходимость регулирования стоимости упаковки настаивали представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. По их данным, увеличение стоимости упаковки в течение 2021 года составило 70-80%, из-за этого возникли риски повышения цен на производимую ими продукты питания.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания в России порядка 5%. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может существенно сказаться на ценах на продукты питания. Но в Минпромторге создали рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию, исполняя поручение правительства.

Как сообщал УрБК, ранее в России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Вести мониторинг цен поручено министерству экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен, считают в правительстве РФ.

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