ТПП предложила отказаться от практики госрегулирования цен на продукты

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила отказаться от практики заморозки цен на социально значимые товары. Об этом говорится в резолюции ТПП «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения».
«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», — цитирует ТАСС текст резолюции.
Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.
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