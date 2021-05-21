ТПП предложила отказаться от практики госрегулирования цен на продукты

УрБК, Москва, 21.05.2021. Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно принимать меры по ценам на социально значимые ...

Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Челябинское УФАС России не выявило завышения цен на сахар и подсолнечное масло в регионе, ...

Челябинское УФАС не выявило завышения цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство РФ выделит 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Такое распоряжение ...

Правительство РФ выделит 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

УрБК, Москва, 07.04.2021. Правительство РФ выделит 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. ...

Правительство РФ выделит 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...