Средний размер потребкредитов в Свердловской области в апреле вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Средний размер выданных на Среднем Урале потребительских кредитов в апреле составил 328 тыс. 782 руб. Это на 17,3% больше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний размер потребкредитов за месяц вырос на 16,1%, до 317,7 тыс. руб.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с начала года показатель увеличился почти на 100 тыс. руб.
«Потребкредиты выдаются только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — отмечает А. Волков.
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