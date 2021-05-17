Руководству «Ураласбеста» внесено представление из-за столкновения двух электровозов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Свердловская транспортная прокуратура внесла представление руководству ПАО «Ураласбест» представление из-за столкновения двух электровозов на железнодорожных путях предприятия.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 1 марта 2021 года в карьере ПАО «Ураласбест» на железнодорожной станции Звезда. В составе поездов находилось по девять порожних вагонов. В результате столкновения тяговый агрегат № 30 с вагонами сошел с железнодорожного пути.
«Причиной инцидента послужило нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в нахождении машиниста тягового агрегата службы подвижного состава (внутренние перевозки) управления железнодорожного транспорта коммерческой организации на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
После прокурорской проверки машинист тягового агрегата был уволен. Три должностных лица предприятия привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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