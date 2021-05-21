В Свердловской области выявлено 99 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 мая 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 629 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 343. За сутки из больниц выписан 101 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 493 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 406 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 009 тыс. 911 человек. За сутки зарегистрировано 319 летальных случаев (всего 118 тыс. 801), выздоровело 6 тыс. 450 человек (всего 4 млн 624 тыс. 212).