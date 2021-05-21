Муниципалитет издал второй выпуск обновленного «Вечернего Екатеринбурга»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Администрация Екатеринбурга выпустила второй выпуск обновленного издания «Вечерний Екатеринбург».
Одна из тем номера посвящена голосованию за дизайн-проекты благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах города.
В конце января в Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году. Первые два места в голосовании заняли общественная территория «Солнечные аллеи» в Солнечном (68 тыс. 926 голосов) и парк «Преображенский» в Академическом (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.
«За основу изменений (в концепции парка «Преображенский» — прим. ред.) мы взяли так называемую концепцию добрососедства. Каждый житель района как бы приглашает екатеринбуржцев к себе в гости», — цитирует издание депутата свердловского Заксобрания, члена совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктора Маслакова.
Также во втором выпуске описаны подробности дорожных ремонтов на 2021 год и детского отдыха в Екатеринбурге.
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