В Челябинской области в январе-апреле выдали 133 тыс. кредитов наличными

УрБК, Челябинск, 24.05.2021. В январе-апреле 2021 года в Челябинской области выдали 133 тыс. кредитов наличными. Это на 32% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.
В апреле 2021 года на Южном Урале выдали 39 тыс. кредитов (плюс 157% к уровню апреля 2020 года).
В целом по стране в январе-апреле выдали 5,7 млн кредитов (плюс 30% к уровню января-апреля прошлого года). Самую сильную динамику показали Татарстан (плюс 43%), Иркутская область (плюс 38%) и Башкортостан (плюс 37%).
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