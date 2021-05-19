В Челябинской области в январе-апреле выдали 133 тыс. кредитов наличными

УрБК, Челябинск, 24.05.2021. В январе-апреле 2021 года в Челябинской области выдали 133 тыс. кредитов наличными. Это на 32% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.



В апреле 2021 года на Южном Урале выдали 39 тыс. кредитов (плюс 157% к уровню апреля 2020 года).



В целом по стране в январе-апреле выдали 5,7 млн кредитов (плюс 30% к уровню января-апреля прошлого года). Самую сильную динамику показали Татарстан (плюс 43%), Иркутская область (плюс 38%) и Башкортостан (плюс 37%).