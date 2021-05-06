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Глава Екатеринбурга оценил темпы строительства спортивных объектов в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ознакомился с ходом строительства спортивных объектов в Академическом районе, возводимых в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр-2023. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

А. Орлов оценил темпы работ по возведению многофункционального дворца единоборств, рассчитанного на 2 тыс. 586 зрителей и академию тенниса.

Как сообщил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев, строительство дворца дзюдо на территории будущей восьмой административной единицы Екатеринбурга завершится в 2022 году, теннисная академия сможет принять первых гостей уже через 3 месяца — в конце августа 2021 года.

По словам А. Орлова, к 300-летию Екатеринбург получит не только крупнейшее спортивное мероприятие, но и оборудованную в соответствии с лучшими мировыми тенденциями современную инфраструктуру.

«Когда мы говорим о проведении масштабных спортивных мероприятий, то ключевым здесь является слово «наследие», ведь все мы прекрасно помним, сколько было сделано в рамках подготовки к этапу чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Новые спортивные объекты, безусловно, будут активно использоваться всеми жителями Екатеринбурга», — сказал А. Орлов.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает проведение состязаний по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные и три дополнительных. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей, уточняет пресс-служба администрации муниципалитета. Часть из соревнований пройдет на территории Академического района.

Напомним, проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).

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