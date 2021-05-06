УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Только 23% снятых с учета безработных в Свердловской области смогли трудоустроиться. Об ...

Только 23% снятых с учета свердловских безработных смогли трудоустроиться

Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен ...