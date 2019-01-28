Прокуратура начала проверку по факту столкновения самолета с птицей над аэропортом Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения самолета авиакомпании «Победа» с птицей над аэропортом Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



По данным надзорного ведомства, 23 мая 2021 года самолет Boeing-737 выполнял рейс по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. При наборе высоты воздушное судно столкнулись с птицей (с левой стороны лобового стекла кабины пилота).



«Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 22 часа 49 минут воздушное судно совершило посадку в Кольцово. На борту находилось 189 пассажиров из них шесть детей и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении.



При осмотре воздушного судна обнаружены следы столкновения с птицей. Повреждений самолета не выявлено.



Уже 24 мая в 00.28 самолет снова вылетел из Кольцово в пункт назначения.



В рамках проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.