Прокуратура начала проверку по факту столкновения самолета с птицей над аэропортом Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения самолета авиакомпании «Победа» с птицей над аэропортом Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 23 мая 2021 года самолет Boeing-737 выполнял рейс по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. При наборе высоты воздушное судно столкнулись с птицей (с левой стороны лобового стекла кабины пилота).
«Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 22 часа 49 минут воздушное судно совершило посадку в Кольцово. На борту находилось 189 пассажиров из них шесть детей и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении.
При осмотре воздушного судна обнаружены следы столкновения с птицей. Повреждений самолета не выявлено.
Уже 24 мая в 00.28 самолет снова вылетел из Кольцово в пункт назначения.
В рамках проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2019. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения спецмашины ...16.02.2015 Начата проверка по факту аварийной посадки в аэропорту Кольцово самолета авиакомпании Air France
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту ...24.10.2014 Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом Airbus в аэропорту Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом Airbus в аэропорту Кольцово. ...10.09.2010 В Красноярском крае из-за столкновения с птицей самолет Ан-24 треснул
Накануне в городе Игарки Красноярского края самолет Ан-24 при заходе на посадку в аэропорту столкнулся с птицей, в ...07.06.2010 Boeing 737−400 с горящим шасси приземлился в Новосибирске
Самолет Boeing 737−400 авиакомпании «Трансаэро» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, ...