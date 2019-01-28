УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:54

Прокуратура начала проверку по факту столкновения самолета с птицей над аэропортом Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения самолета авиакомпании «Победа» с птицей над аэропортом Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 23 мая 2021 года самолет Boeing-737 выполнял рейс по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. При наборе высоты воздушное судно столкнулись с птицей (с левой стороны лобового стекла кабины пилота).

«Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 22 часа 49 минут воздушное судно совершило посадку в Кольцово. На борту находилось 189 пассажиров из них шесть детей и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении.

При осмотре воздушного судна обнаружены следы столкновения с птицей. Повреждений самолета не выявлено.

Уже 24 мая в 00.28 самолет снова вылетел из Кольцово в пункт назначения.

В рамках проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.01.2019 Прокуратура начала проверку по факту столкновения спецмашины с самолетом авиакомпании «Россия» в аэропорту Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2019. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения спецмашины ...

16.02.2015 Начата проверка по факту аварийной посадки в аэропорту Кольцово самолета авиакомпании Air France

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту ...

24.10.2014 Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом Airbus в аэропорту Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом Airbus в аэропорту Кольцово. ...

10.09.2010 В Красноярском крае из-за столкновения с птицей самолет Ан-24 треснул

Накануне в городе Игарки Красноярского края самолет Ан-24 при заходе на посадку в аэропорту столкнулся с птицей, в ...

07.06.2010 Boeing 737−400 с горящим шасси приземлился в Новосибирске

Самолет Boeing 737−400 авиакомпании «Трансаэро» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, ...

Популярные новости
29.04.2021Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае26.04.2021Низкобюджетный спрос30.04.2021«НЕЙВА»: ликвидация или банкротство?26.04.2021Квартир четверть века ждали
Архив новостей
Май 2021 (423)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18