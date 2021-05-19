Число выданных кредитов наличными в Свердловской области в январе-апреле выросло на 31%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. В январе-апреле 2021 года в Свердловской области выдали 188 тыс. кредитов наличными. Это на 31% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.



В апреле 2021 года на Среднем Урале выдали 55 тыс. кредитов (плюс 152% к уровню апреля 2020 года).



В целом по стране в апреле выдали 1,67 млн кредитов (в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года).



«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%)», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.