Число выданных кредитов наличными в Свердловской области в январе-апреле выросло на 31%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. В январе-апреле 2021 года в Свердловской области выдали 188 тыс. кредитов наличными. Это на 31% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.
В апреле 2021 года на Среднем Урале выдали 55 тыс. кредитов (плюс 152% к уровню апреля 2020 года).
В целом по стране в апреле выдали 1,67 млн кредитов (в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года).
«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%)», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских ...19.05.2021 В Челябинской области в апреле выдали почти 35 тыс. потребительских кредитов
УрБК, Челябинск, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 34 тыс. 644 потребительских ...25.05.2020 Объем выданных ипотечных кредитов на Южном Урале в апреле снизился на 22%
УрБК, Челябинск, 25.05.2020. Жители Челябинской области в апреле 2020 года оформили 2,4 тыс. ипотечных кредитов на ...25.05.2020 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в апреле сократилось на 20%
Жители Свердловской области в апреле 2020 года оформили 3,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,9 млрд руб. По ...25.05.2020 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в апреле сократилось на 20%
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Жители Свердловской области в апреле 2020 года оформили 3,3 тыс. ипотечных кредитов на ...