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Число выданных кредитов наличными в Свердловской области в январе-апреле выросло на 31%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. В январе-апреле 2021 года в Свердловской области выдали 188 тыс. кредитов наличными. Это на 31% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

В апреле 2021 года на Среднем Урале выдали 55 тыс. кредитов (плюс 152% к уровню апреля 2020 года).

В целом по стране в апреле выдали 1,67 млн кредитов (в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года).

«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%)», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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