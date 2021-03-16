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Вчера, 10:53

Выпускникам МГТУ им. Носова рассказали об IT-проектах Группы ММК

УрБК, Магнитогорск, 24.05.2021. В МГТУ им. Носова состоялась традиционная встреча руководителей ООО «ММК-Информсервис» с выпускниками университета. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Студенты, изучающие IT, проявили большой интерес к перспективам трудоустройства в «ММК-Информсервис» и к разработанным в компании программным информационным продуктам.

Директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов рассказал выпускникам МГТУ о масштабах ИТ-проектов Группы ПАО «ММК», об основных направлениях работы компании, связанной с обеспечением непрерывности и развития функционирующих информационных и телекоммуникационных систем, реализации мероприятий, обеспечивающих информационную безопасность. Особое место в докладе было уделено реализации Стратегии цифровизации ПАО «ММК».

Успешная реализация IT-проектов на ММК стала возможной благодаря цифровой «зрелости» компании, которая уже давно отличалась высоком уровнем промышленной автоматизации и широким использованием информационных систем. Это позволило гиганту российской металлургии в короткий срок стать одним из лидеров отечественной индустрии в применении цифровых технологий.

Конечная цель реализации Стратегии, реализуемой на ММК — цифровизация производства и обеспечение выполнения производственных программ Группы ПАО «ММК». На сегодняшний день в инвестиционном портфеле находится 194 проекта цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании.

Помимо обслуживания корпоративных систем, ММК-Информсервис реализует целый ряд собственных разработок, широко используемых в Группе ММК и за её пределами. Это и система электронного документооборота «Информикс» (коммерческая версия носит название «АТАЧ»), система информационного обслуживания контрагентов, корпоративный электронный архив документов, системы диспетчеризации, мобильное приложение «Мой ММК» и другие.

В числе компетенций, которые развивает «ММК-Информсервис», следует отметить машинное обучение и компьютерное зрение, интернет вещей, AR/VR решения и разработку приложений.

Вадим Феоктистов подробно остановился на требованиях, которые компания предъявляет к новичкам. Помимо знания языков программирования, будущие специалисты «ММК-Информсервис» должны владеть технологиями обработки больших данных и естественного языка, опытом разработки приложений на базе 1С и другими компетенциями в зависимости от выбранного направления. «ММК-Информсервис» при этом предоставляет сотрудникам социальные льготы по коллективному договору и интересную карьеру в дружном трудовом коллективе.

«Совместно с преподавательским составом МГТУ предлагаем проработать существующую образовательную программу и акцентировать подготовку студентов по ряду направлений в соответствии с текущими потребностями. А также предоставить возможность по разработке и защите студентами МГТУ выпускных работ по тематикам, связанным с автоматизацией металлургического производства и Индустрией 4.0. Также совместно с компаниями ORACLE, Microsoft и 1С мы проработаем варианты и подготовим предложения по организации специализированных курсов», — отметил В. Феоктистов.

Кроме того, студенты университета имеют возможность проходить практику в компании и осваивать практические навыки до окончания вуза.

Выпускники на встрече активно задали вопросы руководителям «ММК-Информсервис». Молодых людей интересовали подходы компании к информационной безопасности, применение гибких способов разработки продуктов и методы роботизированной автоматизации.

ООО «ММК-Информсервис» является крупнейшей IT-компанией в Челябинской области. Более 100 молодых профессионалов, в том числе выпускники МГТУ, работают в коллективе.

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