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Вчера, 10:28

На Среднем Урале зарегистрировали более 54 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. На 13 мая жители Свердловской области подали 54 тыс. 253 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 36 тыс. 609 уже одобрены, по 13 тыс. 874 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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