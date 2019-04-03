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УБРиР провел онлайн-конференцию об инновациях в крупном бизнесе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) провел онлайн-конференцию об инновациях в крупном бизнесе, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Спикеры рассказали об опыте развития технологий внутри компаний, а стартапы представили свои возможности потенциальным заказчикам. Всего конференцию посмотрело 374 участника.

«Самым полезным было то, что в спикерах у нас были ребята из разных сфер: от инженеров до владельцев бизнеса. Они делились релевантным опытом. У меня появилось несколько инстайтов, возникли идеи, которые можно запустить у нас. Была хорошая активность, участники задавали вопросы, и до конца конференции интерес не спадал. Сама движуха ценна с точки зрения переопыления другими опытами из разных индустрий — это круто, потому что это позволяет посмотреть под другим углом на привычные вещи. Этого мы и хотели достичь», — отметил спикер конференции, директор департамента развития информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.

«Для большинства стартапов крупная компания выглядит, как слон для слепого, — что-то большое и непонятное. Такие конференции как раз позволяют лучше понять друг друга, напрямую поговорить с потенциальным бизнес-заказчиком и понять, возможно ли партнерство. Хорошее сотрудничество стартапа и корпорации — это не отношения старшего брата и младшего брата, а выгодное обеим сторонам партнерство. Для понимания, насколько вы видите это партнерство возможным, очень полезно посмотреть друг другу в глаза», — отметил директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев.

В рамках конференции стартапы могли представить свои разработки потенциальным бизнес-заказчикам УБРиР. Всего в экспертной сессии приняло участие 16 молодых компаний. Со многими бизнес-заказчики готовы продолжить диалог.

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