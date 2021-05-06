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Вчера, 09:47

Только 23% снятых с учета свердловских безработных смогли трудоустроиться

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Только 23% снятых с учета безработных в Свердловской области смогли трудоустроиться. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«В январе-марте 2021 года снято с учета 70 тыс. 376 безработных граждан, из них доля трудоустроенных безработных составила 23%», — говорится в сообщении.

Основные профессии, по которым осуществлялось трудоустройство: специалист, менеджер, продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, уборщик производственных и служебных помещений, водитель автомобиля, подсобный рабочий, бухгалтер.

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