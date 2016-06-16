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Вчера, 17:53

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу в РФ в I квартале увеличился на 6%

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в РФ в марте 2021 года увеличился на 1,9% по сравнению с февралем, в I квартале (с 1 января по 1 апреля) — на 6%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В марте субъектам МСБ было выдано 142,8 тыс. кредитов на общую сумму 875,1 млрд руб. Число сделок выросло на 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем, объем — на 33%.

Отметим, что средняя ставка по краткосрочным кредитам МСБ в марте составила 7,98%, по долгосрочным — 7,56% годовых.

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