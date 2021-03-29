В Челябинской области отклонили 7,7 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 24.05.2021. На 13 мая жители Челябинской области подали 28 тыс. 407 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 18 тыс. 761 уже одобрена, по 7 тыс. 683 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
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