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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге опечатали автосервис на незаконно занятом участке

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. В Екатеринбурге судебные приставы опечатали автомойку и автосервис, которые незаконно расположены на земельном участке по адресу Сыромолотова, 27. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УФССП России.

Ранее суд вынес постановление о демонтаже забора на этом участке. Также суд запретил деятельность всего комплекса до получения разрешения на данный вид деятельности на вышеуказанном земельном участке.

«Однако должник добровольно в установленный срок судебное решение не исполнил, в связи с чем судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. За неисполнение решения суда должник привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», — говорится в сообщении.

После этого комплекс был опечатан, забор демонтирован.

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