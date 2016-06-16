Портфель кредитов малому и среднему бизнесу в РФ в I квартале увеличился на 6%

УрБК, Москва, 16.06.2016. Лимит рефинансирования Банком России кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке ...

ЦБ: Лимит рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу выбран почти на 50 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.10.2015. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился за восемь месяцев на 4,2%. Об этом ...

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2012. Суммарный объем кредитов, выданных российскими банками малому и среднему бизнесу в I ...

ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 в рейтинге крупнейших кредиторов МСБ в России

За год портфель кредитов малому и среднему бизнесу в СКБ-банке увеличился в три раза

За год портфель кредитов малому и среднему бизнесу в ОАО «СКБ-банк» вырос в три раза, превысив 15 млрд. рублей. ...