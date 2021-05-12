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Вчера, 16:46

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 295 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. По состоянию на 21 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 49 тыс. 421 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 20 мая число безработных составляло 49 тыс. 716 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 295 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,35%.

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