Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 17 коп.

УрБК, Москва, 21.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2,04 коп., до 73,58 руб., курс евро вырос на 17,38 коп., до 89,94 руб.