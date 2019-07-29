Пилота частного самолета оштрафовали за несанкционированные полеты над Магнитогорском

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Прокуратура оштрафовала пилота частного самолета «ТВС-01» за несанкционированные полеты над Магнитогорском. Сумма взыскания составила 80 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры, пилот самолета нарушил положения Воздушного кодекса РФ, когда совершал полеты с целью аэрофото- и видеосъемки.
Летчик неоднократно совершал вылеты с посадочной площадки в границах города Магнитогорска, не имея при этом официального разрешения от администрации муниципалитета. При этом сведения о начале эксплуатации этой территории в Уральское МТУ Росавиации он также не направил.
Транспортная прокуратура возбудила в отношении пилота четыре дела по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».
По результатам рассмотрения постановлений прокурора летчик был оштрафован на 80 тыс. руб.
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