ЦБ отмечает ускорение темпов роста цен на мебель в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Аналитики Уральского ГУ Банка России отмечают ускорение темпов роста цен на строительные материалы и мебель в Свердловской области.



«С одной стороны это связано с ростом цен на древесину и фурнитуру, а с другой — с высокими темпами строительства жилья в регионе. Для обустройства приобретенных квартир и домов люди в первую очередь покупают кухонные гарнитуры, шкафы-купе и мягкую мебель. У производителей по-прежнему много заказов и это толкает цены вверх», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.



Ранее председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк рассказал, что стоимость некоторых строительных материалов для частных домов в России за последние полгода выросла в 2,5 раза.



«Речь идет о металле, дереве, всевозможных утеплителях. Рост цен составил от 30 до 150%. В период пандемии все заводы были закрыты. При этом спрос на стройматериалы в стране тогда сохранялся. После снятия ограничений производителям стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию на экспорт, чем продавать внутри страны. Поэтому они стали подтягивать внутрироссийские цены к экспортным. Никаких объективных причин для роста стоимости стройматериалов нет. Сейчас производители регулярно присылают застройщикам письма, где говорится об увеличении цен по той или иной товарной позиции с такого-то числа. Причины удорожания материалов потребителям никто не разъясняет», — сказал Р. Валк.