УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:26

В Свердловской области в апреле выдали почти 33 тыс. кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 32 тыс. 993 кредитные карты. Это на 6,8% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране число выданных кредитных карт за месяц сократилось на 5,1%, до 1,04 млн штук.

Больше всего кредитных карт было выдано в Москве (67,8 тыс. штук), Московской области (54,4 тыс. штук) и Санкт-Петербурге (39,8 тыс. штук).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:27 Число выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле сократилось на 5,5%

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 28 тыс. 775 кредитных карт. Это на ...

20.05.2021 Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 ...

20.05.2021 В Челябинской области в апреле выдали более 60 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 60 тыс. 693 микрозайма (до 30 тыс. ...

19.05.2021 В Челябинской области в апреле выдали почти 35 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 34 тыс. 644 потребительских ...

26.04.2018 Число выданных кредитных карт в Свердловской области за год выросло почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Свердловская область в I квартале 2018 года заняла пятое место среди 40 российских ...

Популярные новости
22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков23.04.2021ММК наращивает природоохранные инвестиции30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае
Архив новостей
Май 2021 (392)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18