В Свердловской области в апреле выдали почти 33 тыс. кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 32 тыс. 993 кредитные карты. Это на 6,8% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране число выданных кредитных карт за месяц сократилось на 5,1%, до 1,04 млн штук.
Больше всего кредитных карт было выдано в Москве (67,8 тыс. штук), Московской области (54,4 тыс. штук) и Санкт-Петербурге (39,8 тыс. штук).
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