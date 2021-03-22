Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен в гостиницах, пансионатах и санаториях

УрБК, Москва, 21.05.2021. Ростуризм запустил сайт контрольтуризм.рф. Об этом рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
Новый сервис дает возможность туристам пожаловаться на завышение цен в российских гостиницах, пансионатах, санаториях, а также на неадекватно высокую стоимость перелета. Кроме того, на сайте можно пожаловаться на отмену брони и сообщить о проблемах при пользовании услугой туристического кешбэка.
«Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Мы вместе с ФАС России и Роспотребнадзором будем оперативно пресекать подобные факты», — заявила З. Догузова (цитата по «Интерфаксу»).
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