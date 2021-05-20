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Вчера, 14:27

Число выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле сократилось на 5,5%

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 28 тыс. 775 кредитных карт. Это на 5,5% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране число выданных кредитных карт за месяц сократилось на 5,1%, до 1,04 млн штук.

«В сегменте кредитных карт банки, в целом, по-прежнему придерживаются достаточно консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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