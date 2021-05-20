Число выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле сократилось на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 ...

Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. В Челябинской области в январе 2021 года было выдано 19 тыс. 805 новых кредитных карт, что ...

На Южном Урале количество выданных новых кредитных карт в январе сократилось на 11,5%

Выдача новых кредитных карт в Челябинской области за год сократилась более чем на 26%

УрБК, Челябинск, 22.09.2020. В августе 2020 года количество новых кредитных карт, выданных на территории Челябинской ...