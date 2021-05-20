В Свердловской области выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 мая 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 323 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 314. За сутки из больниц выписано 116 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 180 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 937 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 983 тыс. 845 человек. За сутки зарегистрировано 389 летальных случаев (всего 117 тыс. 739), выздоровело 9 тыс. 350 человек (всего 4 млн 601 тыс. 120).