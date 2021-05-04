Глава Екатеринбурга обсудил с послом Венгрии в России развитие международного сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Российской Федерации Норбертом Конкоем. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Основной целью визита иностранной делегации стало налаживание и укрепление взаимодействия между венгерскими и уральскими компаниями, поиски новых путей выстраивания сотрудничества и знакомство с региональным инвестиционным потенциалом.



По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, А. Орлов, рассказал чрезвычайному и полномочному послу об уральской столице, ее социально-экономическом развитии и инвестиционных возможностях.



«Немалое место в двусторонних отношениях занимают гуманитарные, культурные, образовательные, научные обмены. У Екатеринбурга есть давний партнер в Венгрии — город Мишкольц. И мы заинтересованы в дальнейшем расширении межмуниципального диалога, развитии контактов между гражданами наших стран», — сказал А. Орлов.



По словам главы Екатеринбурга, Россию и Венгрию связывают дружеские и деловые отношения и обе стороны максимально заинтересованы в их дальнейшем продуктивном развитии. Одним из наиболее эффективных способов наращивания партнерства, как раз является межмуниципальное сотрудничество.



«Мы понимаем, что Россия — это не только одна Москва. Для нас крайне важно развивать отношения с регионами. Мне приятно видеть, что между нашими странами поддерживаются очень хорошие взаимоотношения», — добавил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии.



Пользуясь случаем, А. Орлов пригласил Н. Конкоя принять участие в открытии выставочного центра «Эрмитаж-Урал», которое состоится 1 июля 2021 года. Венгерский дипломат принял приглашение градоначальника, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.