Собственники «Пятерочки» заплатят более 167 тыс. рублей за травмирование жительницы Березовского в магазине

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Суд обязал собственника магазина «Пятерочка» на ул. Театральной в Березовском (ООО «Агроторг») выплатить более 167 тыс. руб. за травмирование 93-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Вход в торговый зал регулируется автоматическими раздвижными дверями, которые на тот момент были открытыми. Женщина уже шагнула в дверной проем, и в это время дверь начала закрываться. Она упала, ударившись головой и серьезно травмировалась. На скорой помощи ее доставили в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ», где ей поставили диагноз «перелом шейки бедренной кости», — говорится в сообщении.



Березовский городской суд, куда обратилась женщина, обязав ответчика возместить расходы на лечение — 30,8 тыс. руб. и моральный вред — 150 тыс. руб. Свердловской областной суд снизил размер компенсируемых расходов на лечение до 17,2 тыс. руб. Таким образом, ООО «Агроторг» обязано выплатить пострадавшей жительнице Березовского 167,2 тыс. руб.