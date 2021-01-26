Россия вводит пошлины в 10% на экспорт грубо обработанной древесины

УрБК, Москва, 21.05.2021. С 1 июля этого года в России будут введены пошлины в 10% на вывоз грубо обработанной древесины. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте российского кабинета министров, новые пошлины вводятся на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Такая отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам.
«Пошлины будут действовать до конца года. Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого — 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.
Как сообщал УрБК, о резком удорожании строительных материалов из дерева рассказали застройщики, специализирующиеся на возведении индивидуальных жилых домов. По их данным, деревянные дома в России в ближайшее время могут подорожать на 20-40% из-за роста цен на пиломатериалы.
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