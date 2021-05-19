Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 114 дней

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 114 дней. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 1,4%, до отметки 5,2 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 940 комнат и 430 объектов в пригороде.