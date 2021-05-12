В Уральском ГУ Банка России назвали причины замедления инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в апреле 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.
Аналитики ЦБ отмечают, что впервые с июня 2020 года в регионе замедлилась инфляция. Эксперты выделяют три основных причины снижения темпов роста цен. Первая — эффект высокой сравнительной базы. Вторая — высокая конкуренция в региональной торговой сети. Третья причина — изменение потребительского спроса.
«В апреле в Свердловской области оказались менее востребованными транзитные авиаперелеты. Это обусловило снижение цен на авиабилеты после их сильного роста в предыдущие два месяца», — говорится в сообщении.
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