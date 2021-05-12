УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:24

В Уральском ГУ Банка России назвали причины замедления инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в апреле 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.

Аналитики ЦБ отмечают, что впервые с июня 2020 года в регионе замедлилась инфляция. Эксперты выделяют три основных причины снижения темпов роста цен. Первая — эффект высокой сравнительной базы. Вторая — высокая конкуренция в региональной торговой сети. Третья причина — изменение потребительского спроса.

«В апреле в Свердловской области оказались менее востребованными транзитные авиаперелеты. Это обусловило снижение цен на авиабилеты после их сильного роста в предыдущие два месяца», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.05.2021 Инфляция в Свердловской области за год составила 5,26%

Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в апреле 2021 года увеличился на 5,26% по сравнению с ...

12.05.2021 Инфляция в Свердловской области за год составила 5,26%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в апреле 2021 года ...

28.04.2021 Банк России ожидает снижения инфляции в апреле 2021 года

УрБК, Москва, 28.04.2021. По итогам апреля 2021 года в Банке России ожидают снижения уровня инфляции после локального ...

09.04.2021 Инфляция в Свердловской области за год составила 5,85%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в марте 2021 года ...

24.11.2020 В ЦБ назвали причины ускорения инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Инфляция в Свердловской области в октябре 2020 года составила 3,4% по сравнению с ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (377)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18