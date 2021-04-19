С жителей Екатеринбурга незаконно взимали плату за посещение Ботанического сада УрО РАН

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Прокуратура оспорила взимание платы с жителей Екатеринбурга за вход в Ботанический сад УрО РАН, так как при установлении размера платы не была соблюдена процедура ее утверждения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, плата за посещение особо охраняемой природной территории в размере 150 руб. была установлена на основании приказа директора Ботанического сада.



В ходе проверки прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга установила, что ФГБУ «Ботанический сад УрО РАН» не наделено полномочиями самостоятельно определять размер стоимости оплаты за посещение, а должно согласовывать размер оплаты с Министерством науки и высшего образования РФ.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что соответствующее согласование об утверждении размера платы отсутствует. В связи с чем прокуратурой района принесен протест по результатам рассмотрения которого директором Ботанического сада внесены изменения в ранее изданный приказ в части платы за посещение», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



До согласования с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации стоимости посещения, вход в Ботанический сад будет оставаться бесплатным, уточняют в прокуратуре Свердловской области.



Как сообщал УрБК, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 2031 года может стать платным вход в Шарташский лесопарк.