В России упростили порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов

УрБК, Москва, 21.05.2021. В России упростили порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).



Как рассказали в ФНС, предоставление упрощенного налогового вычета возможно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»).



С 21 мая 2021 года процедура предоставления упрощенного налогового вычета будет занимать в два раза меньше времени, также от граждан не потребуется предоставление декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.



Для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не будет необходимости посещать налоговый орган.



«Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — сообщает пресс-служба ФНС.



Граждане смогут получить в упрощенном порядке только те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года, уточняют в ФНС.