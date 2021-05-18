Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 83 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. По состоянию на 17 мая 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 949 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). «В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем отсутствие значительных ценовых изменений, за месяц цены выросли на 0,4%, с начала года стоимость подросла на 4,9%», — говорится в исследовании. По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.

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