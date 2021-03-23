Средняя цена комнат в Челябинске с начала года выросла на 4,2%

УрБК, Челябинск, 23.03.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с марта 2020 года выросла на 16,7% и достигла ...

УрБК, Челябинск, 12.01.2021. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в настоящее время составляет 2 ...

Средняя цена загородных домов на Южном Урале за год снизилась на 8,6%

УрБК, Челябинск, 28.12.2020. Средняя цена предложения в строящихся домах Челябинска (за исключением элитного сегмента) ...

УрБК, Челябинск, 08.12.2020. Средняя цена комнаты в коммунальной квартире Челябинска сейчас составляет 522 тыс. 708 ...

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...