Средняя цена комнат в Челябинске с начала года выросла на 4,2%

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Челябинске с начала года выросла на 4,2%, до 544 тыс. 601 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
В целом по стране (учитывались 68 крупнейших городов РФ) комнаты подорожали на 5,3%, до 862 тыс. 385 руб.
Самую сильную динамику показали Сочи (плюс 15,7%), Севастополь (плюс 15,7%) и Череповец (плюс 15,1%). Наиболее слабую — Ростов-на-Дону (минус 5,1%), Чебоксары (минус 3,5%) и Липецк (минус 3%).
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