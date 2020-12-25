На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. С начала 2021 года на шахте «Распадская» добыли 2 млн т угля. Вклад в производственное достижение внесли горняки участка № 32 (начальник Артем Белошапкин, бригадир Вадим Сычев), № 17 (начальник Сергей Васильев, бригадир Алексей Иванов) и проходческие бригады новых горных выработок.



Шахта «Распадская» входит в Распадскую угольную компанию (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа), добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ.







Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, половину от добытого в этом году объема угля — 1 млн т добыли горняки участка № 32, более 750 тыс. т угля выдал на-гора участок № 17. Еще более 200 тыс. т попутно с подготовкой новых горных выработок подняли проходческие бригады.



С производственным достижением горняков поздравил генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов.



«Это общая трудовая победа всего предприятия. Горняки шахты «Распадская» в очередной раз показали свой профессионализм, мастерство, слаженную работу», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов.







Горняки работают на высокопроизводительной технике, в лавах смонтированы новые высокопроизводительные комбайны. До конца года горняки планируют добыть более 5,5 млн т и подготовить свыше 18 км горных выработок.



Как уточняет управление по связям с общественностью РУК, на шахте «Распадская» активно реализуются программы по промышленной безопасности. Все забои оснащены камерами видеонаблюдения, проходческие комбайны оборудуются системой отключения работы исполнительного органа при попадании работника в опасную зону. Реализуются цифровые проекты, помогающие контролировать показатели работы забоев в режиме онлайн.



Как сообщал УрБК, ранее 1 млн т угля в 2021 году добыли горняки другой шахты РУК «Ерунаковская-VIII», на этой шахте миллионную тонну угля подняли из лавы 48-7, которую запустили в декабре 2019 года. Запасы пласта — марки угля Ж и ГЖ, востребованные у российских и зарубежных металлургических предприятий.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа