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Спрос на покупку зарубежной недвижимости у жителей Екатеринбурга увеличился на 10% в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В этом году интерес жителей Екатеринбурга к приобретению зарубежной недвижимости вырос на 10% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра Prian.ru.

Чаще всего екатеринбуржцы интересуются покупкой недвижимости в Турции (+50%), Кипр (+43%), третье — США (+38,5%). Также востребованным у уральцев оказались объекты в Италии (+31%) и Черногории (+18%).

Причиной увеличения спроса на зарубежную недвижимость эксперты считают высокие цены на российских курортах, которые не соответствуют качеству услуг и продаваемых объектов.

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