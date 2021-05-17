Спрос на покупку зарубежной недвижимости у жителей Екатеринбурга увеличился на 10% в 2021 году

Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2015. В Екатеринбурге практически остановились продажи зарубежной недвижимости в бюджетном ...

Объем сделок по покупке зарубежной недвижимости гражданами РФ в этом году может вырасти на 30-40%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2014. За первые шесть месяцев 2014 года россияне вложили в покупку иностранной недвижимости ...