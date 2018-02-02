Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД

Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных техническими средствами фото- и видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на речь замглавы ведомства Евгения Забарчука.
По его словам, на данный момент требования об уплате штрафов за нарушение ПДД поступают в федеральную службу судебных приставов (ФССП), сотрудники которой вручную направляют запросы в банки.
Минюст предлагает исполнять требования об уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения без участия сотрудников органов принудительного исполнения.
«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», — сказал Е. Забарчук во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
На сегодняшний день, взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы, уточнил Е. Забарчук.
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